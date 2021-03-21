تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.

وأوضح إعلام الحشد- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد- أن قوات من الحشد الشعبي والجيش والشرطة أطلقت عملية أمنيّة من 3 محاور جنوب تكريت، حيث شملت تأمين مناطق الزلاية والبو دور والعوينات وصولًا إلى مكيشيفة، وتم خلالها القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.

