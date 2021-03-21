محافظ القليوبية يهنئ فوزية حامد الفائزة بلقب الأم المثالية

أعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.وقدم محافظ القليوبية التهنئة إلى فوزيه حامد، الفائزة بقلب الأم المثالية على مستوى المحافظة والثالثة على مستوي الجمهورية والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الأم اليوم ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.وأعرب المحافظ عن سعادته، لفوز سيدة من أبناء المحافظة بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية نظرا لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرتها لبر الأمان، لتكون قصة عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات، مؤكدا أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.