نجلاء علام تناقش «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» الثلاثاء

تحت إشراف الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، مناقشة كتاب "دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة" تأليف الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى بالهيئة العامة لقصور الثقافة.ومن المقرر أن يشارك فيها الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والشاعر والكاتب عبده الزراع والدكتورة محمد زيدان الشاعر، ويدير المناقشة الناقد الأدبي أحمد زحام نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا، وذلك عند تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، بمقر المركز: 15 شارع المنيل – ميدان المماليك – القاهرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.