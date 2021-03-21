اختيار مستشفى قها المركزي ضمن مشروع الشبكة المؤمنة للتشخيص عن بعد

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن اختيار مستشفى قها المركزي والمخصص حاليا لعزل مرضى كورونا لتنفيذ مشروع الشبكة المؤمنة للتشخيص عن بعد ضمن 300 وحدة من المقرر إنشاءها لهذا الغرض على مستوى الجمهورية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.وأوضح عبد الغني، أن الوحدة الجديدة والجاري العمل على تشكيل الفريق الطبي الخاص بها وإخطار الوزارة به ستضم طبيبين ومسئول إداري جاري اختيارهم حاليا لبدء العمل وفق تعليمات الوزارة في هذا الِشأن.