رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة في مأرب

الأحد 21/مارس/2021 - 05:31 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
طباعة
سيطر الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع مهمة في (الكسارة والمشجح) بمحافظة مأرب غربي البلاد؛ عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن- وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن عمليات الإسناد، التي نقوم بها للجيش اليمني ذات تأثير قوي على الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
المزيد

الثقافة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين

تكريم سهير عبدالقادر والكحلاوى واسم الشهيد محمد إدريس بمكتبة القاهرة الكبرى

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟