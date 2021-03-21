الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة في مأرب
الأحد 21/مارس/2021 - 05:31 م
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سيطر الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع مهمة في (الكسارة والمشجح) بمحافظة مأرب غربي البلاد؛ عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن- وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن عمليات الإسناد، التي نقوم بها للجيش اليمني ذات تأثير قوي على الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن- وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن عمليات الإسناد، التي نقوم بها للجيش اليمني ذات تأثير قوي على الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.