كرواتيا تسجل 834 إصابة و20 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا تسجيل 834 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 257 ألفا و639 حالة على مستوى البلاد.وأوضح فريق إدارة أزمة كورونا- في بيان، وفقًا لوكالة أنباء "هينا" الكرواتية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و773 حالة بعد تسجيل 20 وفاة جديدة منذ أمس.وأضاف أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 6 آلاف و922 حالة، من بينها 982 حالة تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات، و90 حالة تحت أجهزة التنفس الصناعي، مُشيرا إلى أن عدد المتعافين بلغ 244 ألفًا و944 شخصًا بعد تسجيل 809 حالات تعاف جديدة.