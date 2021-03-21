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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشباب والرياضة» تطلق ورشة «مسرح شارع» بالمنيا

الأحد 21/مارس/2021 - 06:23 م
ورشة مسرح شارع
ورشة مسرح شارع
صقر محمد
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انطلقت بمحافظة المنيا فعاليات ورشة العمل المسرحي لمبادرة بانوراما برشا، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج دعم المبادرات الشبابية إيدك معانا، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حيث تعقد الورشة لمدة 12 يوم من 10 مارس حتى 22 مارس، تستهدف في التنفيذ 4 مراكز شباب وهم مركز شباب البرشا، ومركز شباب دير البرشا، ومركز شباب البياضية، ومركز شباب ناصر ملوى.

الجدير بالذكر أن مبادرة بانوراما برشا هي أول فريق مسرح شارع بمحافظة المنيا، يقدم عروضًا خاصة بالطفل والمرأة، وهي مبادرة تابعة لبرنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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