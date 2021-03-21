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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتفاقية تعاون بين غرفة الجيزة التجارية وطبرق الليبية لزيادة التبادل التجاري

الأحد 21/مارس/2021 - 05:07 م
التبادل التجاري
التبادل التجاري
دعاء أبو العزم
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تواصل غرفة الجيزة التجارية فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب في مجالات التجارة والصناعة.

يأتى ذلك في إطار حرص الغرفة على فتح أسواق جديدة لمنتسبيها، خاصة في الدول العربية المجاورة.

ووقع محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اتفاقية تعاون مع إبراهيم الجراري رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق، لتوفير فرص تصديرية في الأسواق الليبية خلال الفترة القادمة.

تضمنت الاتفاقية عدة أسس لإزالة المعوقات التي تواجه الجانبين إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين، وتبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية، لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق.

وصرح رئيس غرفة الجيزة التجارية، في بيان للغرفة أن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لآلاف السنين، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولا، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري، تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.

أضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أي معوقات توجه المتعاملين في المجال التجارى، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأشاد إمبابى بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذى أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، التأكيد على الدور المصرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لليبيا.

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