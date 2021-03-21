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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مرزوق» يفتتح معرض الزهور الأول بكفر الدوار

الأحد 21/مارس/2021 - 05:06 م
افتتاح معرض الزهور
افتتاح معرض الزهور الأول بكفر الدوار
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اليوم اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، يرافقه محمد البسيوني وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، معرض الزهور الأول بكفر الدوار، بالتزامن مع أعياد الربيع، بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين في يومه الأول، حيث توافد العديد من المواطنين من أبناء المدينة والمركز على المعرض تزامنًا مع افتتاحه، سواء بقصد الشراء أو التنزه والتقاط الصور.

وأكد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق أن المعرض يتضمن أنواع مختلفة من الزهور والأشجار، من خلال منتجات مشتل الوحدة المحلية بجانب بعض الجهات المشاركة، لضمان تنوع المعروضات وخروج المعرض بالشكل المطلوب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية المختلفة والأعمال اليدوية وورش العمل.

وتفقد "مرزوق" الأنشطة القائمة بالتزامن مع المعرض، من خلال تنظيم ورش للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تنوعت ما بين الرسم وتلوين الوجه والمشغولات اليدوية وكذلك ورش التوعية بطرق الحفاظ على النباتات ورعايتها، وكذلك طرق تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع قصر ثقافة كفر الدوار والإدارة التعليمية بكفر الدوار.

وقال "مرزوق" أن المعرض والذي يأتي للمرة الأولى بكفر الدوار، يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم العديد من فصائل وأنواع الزهور بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية، موضحا أن المعرض يهدف إلى تنمية الذوق العام للمواطنين، وكذلك تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، من خلال تنظيم زيارات مدرسية للمعرض وتنفيذ عدد من الأنشطة والورش، ولاسيما حول الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية وطرق العناية بالنباتات، فضلًا عن توفير الزراعات المتنوعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

كما وجه "مرزوق" إدارة المشتل بالوحدة بالعمل على الاستفادة من الزهور النادرة والنباتات الطبية عن طريق زيادة الإنتاج والاستفادة منها، وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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