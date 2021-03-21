بحضور «الباز».. الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير بمتحف محمود مختار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ يقام الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير في متحف محمود مختار بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء الخميس المقبل.يشهد الاحتفال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور والأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية الجيزويت، والدكتور محمد عبلة، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.ومن المقرر أن تشهد احتفالية اليوم المصري للكاريكاتير تكريم عدد من رواد فن الكاريكاتير ورساميه المتميزين، حيث يتم تكريم أحمد طوغان، ومحمد حاكم، كما سيتم تكريم عمرو سليم، دعاء العدل، عبدالله أحمد، أنور عبدالله، وأحمد مخلوف.ويهدف يوم الكاريكاتير المصري إلى الاحتفال برسامي الكاريكاتير المصريين، وإعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وكذلك إتاحة هذه الأعمال النادرة لرسامي ومحبي الكاريكاتير، والتأكيد على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاريكاتير في رصد كافة تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري طيلة ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.جدير بالإشارة إلى أن الباحث عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "الدستور" ممثلة في الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أن تكون "الدستور" هي الراعي الإعلامي للاحتفالية.