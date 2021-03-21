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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج: خطة التنمية الصينية تدعم وضع المنطقة كمركز مالي دولي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:01 م
هونج كونج
هونج كونج
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قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كاري لام إن "الخطة الخمسية الصينية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تم إقرارها أوائل هذا الشهر، تدعم وضع المنطقة كمركز مالي دولي، وتعزز دورها كمركز أعمال عالمي خارجي ومركز دولي لإدارة الأصول والمخاطر".

وأضافت لام - في كلمة خلال مشاركتها، اليوم الأحد، في جلسة بمنتدى تنمية الصين 2021 تحت عنوان (تنمية هونج كونج في السنوات الخمس المقبلة) - أن العديد من المبادرات التي وضعتها حكومة منطقة هونج كونج، والمدعومة من الحكومة المركزية، ستعزز تنميتها على طول الطريق.. ومستقبل هونج كونج يكمن في التكامل مع الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تفردها تحت إطار "دولة واحدة ونظامان"، وأن هونج كونج ستصبح، على نحو استباقي، مشاركة في التداول المحلي ووسيطا في التداول الدولي، في إطار نموذج التنمية الجديد.

واعتبرت أن تطور هونج كونج المستقبلي يرتكز على قرارين رئيسين اتخذهما المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهما: سن قانون حماية الأمن القومي في المنطقة في يونيو 2020 وقرار تعديل النظام الانتخابي للمنطقة لتنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونج كونج"، والذي تم تبنيه مؤخرا.

كما اعتبرت أن هذين القرارين أعادا هونج كونج إلى مسارها الصحيح، حيث يعملان على دعم مبدأ (دولة واحدة ونظامان) بشكل كامل، وحماية الأمن القومي في المنطقة وضمان استقرارها وازدهارها.

وتنعقد نسخة هذا العام من المنتدى، الذي ينظمه مركز أبحاث التنمية الصينية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء)، عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع في دار ضيافة الدولة في بكين خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وذلك بحضور أكثر من 30 من قادة الأعمال على الصعيد العالمي.

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