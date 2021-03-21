بسنت.. مهندسة ميكانيكا تبدع في صناعة ديكورات المنازل (صور)

تخرّجت بسنت علي، 24 عامًا، في كلية الهندسة قسم ميكانيكا، لكنها اختارت أن تنخرط في العمل بتزيين ديكورات المنازل في المناسبات، وتمحور حلمها حول الورد المجفف والخوص والبلونات لتتمكن من عمل الكوشة المنزلية، وقررت أن تترك عملها كمهندسة ميكانيكا لتطوير ذاتها.بدأت بسنت مشاهدة العديد من الفيديوهات على يوتيوب، والحصول على كورس (أونلاين) طريقة عمل ديكورات المنازل والأفراح، لافتة إلى أنها تعشق الديكورات والورد منذ طفولتها: "بفرح لما برسم البهجة على العرائس وأشوف الفرحة في عيونهم وانتشار كورونا ساعد في عمل الأفراح والخطوبات في المنازل".تروي بسنت أنها نالت تشجيع من أسرتها وأصدقائها، ما ساعدها في تطوير ذاتها، وحبها للورد جعلها تبرزه في ديكورتها وتزين به الكوشة، وتقوم بتزيين الكوش المنزلية للأيتام دون مقابل، لرسم البهجة على وجوههم، متمنية أن تفتح مكتب ديكورات المناسبات في جميع محافظات مصر.