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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يعلن توصيات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية «أسوان أحلى»

الأحد 21/مارس/2021 - 05:01 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أهم توصيات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية وآفاق وطموحات (أسوان أحلى) الذي انبثق من رحم المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونفذتها جامعة أسوان من خلال كلية التربية الرياضية.

وأضاف "غلاب" أن الملتقى الدولي شهد ختام فعالياته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي استضافته جامعة أسوان ونظمته كلية التربية الرياضة والذي جاء من أهم توصيات الملتقي الإعلان: عن إقامة بطولة النيل الدولية في السادس من أكتوبر بنيل أسوان بعد توقف دام 25 عامًا مما يعكس فرحة الرياضيين من أبناء هذه اللعبة بأسوان وقد شكلت الجامعة لجنة علمية فنية رياضية بالتعاون مع اتحاد السباحة  لمعاينة أماكن المسابقة وقياس درجة المياه بنهر النيل بأسوان  وأن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها من قوارب نيلية وغيرها من أدوات اللعبة التي تساعد علي نجاح هذا السابق الذي ينتظره أهالي أسوان بشغف.

أشار المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أن إقامة سباق النيل الدولي للسباحة في أسوان في السادس من أكتوبر القادم بعد توقف دام قرابة الربع قرن وذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرياضة أمن قومي» تأكيدًا لريادة مصر على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وأشار ياسر إدريس إلى أنه سوف يتم دعوة الدول الأفريقية باستضافة كاملة على نفقة الاتحاد المصري للسباحة وخاصة دول حوض وادي النيل، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالدعم الكامل لسباق النيل الدولي من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان والمقرر الملتقى الدولي للسياحة الرياضية يعد هذا الحدث من أهم الأحداث الرياضية والسياحية التي نظمتها كلية التربية الرياضية والذي أحدث حراك رياضي وسياحي بالمحافظة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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