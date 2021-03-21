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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دراما رمضان.. «تفتيش» يراهن على البطولة الجماعية وتقنية ثلاثية الأبعاد

الأحد 21/مارس/2021 - 05:00 م
مسلسل تفتيش
مسلسل تفتيش
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يخوض مسلسل "تفتيش" سباق دراما رمضان المقبل وسط عدد هائل من الأعمال مراهنا على البطولة الجماعية، إلى جانب التصوير بالتقنية ثلاثية الأبعاء، في محاولة لتقديم عمل مختلف يجذب الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول شركة تأمين يقوم القائمون عليها بالتحقيق في بعض القضايا الخاصة بالتعويضات التي تم صرفها لوثائق التأمين القديمة فيتم الكشف عن تلاعب البعض للحصول على مبالغ هائلة وكل حلقة ستدور حول قضية جديدة من خلال عمل لجنة التفتيش يوميا طوال أحداث المسلسل.

والمسلسل هو أول عمل درامي في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد، وسيتم تصوير نصف أحداث المسلسل بطريقة (جرافيك) رغم التكلفة العالية لمثل تلك الأعمال.

وبدأ مخرج العمل تامر سامي في أعمال تلوين الحلقات الأولى التي تم تصويرها على جهاز دافنشي بمعرفة مصحح الألوان الشهير أحمد كمال، تمهيدا لتسليم الحلقات للفضائيات التي ستعرض المسلسل في رمضان المقبل.

والعمل هو أول بطولة مطلقة للفنانة هبة الأباصيري، كما حرص صناعه على الاستعانة بالكثير من الوجوه الجديد في تجربة بطولة جماعية وأغلبهم من خريجي معهد الفنون المسرحية وورشة مركز الإبداع الفني بعد تألقهم في أكثر من عملٍ.

وأبرز الأسماء المشاركة في المسلسل آسر البدراوي، ومحسن صبري، ومهرة مدحت، ورضوى البروكي، ومي عرفة، وأيمن صلاح، وأحمد توفيق، ومحمد عادل، وعمر الجمال، وأمير ابو زيد، وجهاد عصام، وجرافيك تامر مراد.

كما يشارك في بطولة المسلسل الفنان المصري الأمريكي عمر الجمل، والذي بدأ بالفعل تصوير مشاهده، معربا عن سعادته بخوض تجربة تمثيل جديدة فى مصر بعد نجاح تجربتة الأولى في مسلسل "حب عمري" والذي عرض في رمضان ٢٠٢٠.

ويراهن مخرج المسلسل على تلك المجموعة من الوجوه الجديدة لينافس بها خلال موسم رمضان المقبل، ويثق في نجاح التجربة سواء على مستوى التمثيل أو التأليف أو الإخراج، بالإضافة إلى تقنيات الصوت والصورة المستخدمة لاسيما الجرافيك والذي يعتمد عليه المسلسل بشكل كبير.

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