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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق الجلسة الأولى لبرنامج «القاهرة الأمل يبدأ» لدعم النشر

الأحد 21/مارس/2021 - 04:58 م
برنامج القاهرة الأمل
برنامج القاهرة الأمل يبدأ
خالد حماد
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تنطلق الجلسة الأولى في سلسلة اللقاءات التي يستضيفها معهد جوتة في إطار برنامج " القاهرة.. الأمل يبدأ" لدعم صناعة النشر في مصر، وذلك في الساعة الثالثة من عصر بعد غد الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري.

ويتحدث في الجلسة كل من: نورا رشاد من الدار المصرية اللبنانية، والسويسري لوسيان ليتيس من دار (يونيون ) ناشرالترجمات الألمانية لأعمال نجيب محفوظ والعديد من الأعمال العربية، ويدير النقاش شريف بكر من دار العربي للنشر والتوزيع.

وأطلق معهد جوتة مؤخرا برنامج " القاهرة.. الأمل يبدأ " بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب وكل من اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة أصوات عربية.

ويقول ورجن بوس المدير التنفيذي لـمعرض فرانكفورت للكتاب:" يأتي برنامج،القاهرة..الأمل يبدأ "في إطار مبادرة القصص الألمانية التي يرعاها المعرض من أجل تعزيز الحوارالمهني بين صناع الكتب في البلدين للكشف عن أفضل الممارسات في مجالات استراتيجية النشر والتسويق عبر الإنترنت وبيع الحقوق في بيئة تسمح بالتفاعل النشط مع الجمهور، معتبرا "أن الهدف هو تقديم إشارات الأمل لصناعة النشر في هذه الأوقات الصعبة"

وتخاطب الجلسة الأولى شباب الناشرين وتطرح أفكارا عن استراتيجيات النشر والجمهور المستهدف وكيفية بناء علامة تجارية في مجال النشر وأساليب الكشف عن المؤلفين الجدد،فضلا عن التطرق لسوق الترجمة والتبادل الثقافي حول حقوق النشر وأجور المترجمين وسياسات الترجمة.

ويشمل برنامج: " القاهرة.. الأمل يبدأ " سلسلة من اللقاءات تعكس خبرات وتصورات الناشرين في العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19 "،مع التركيز على التجارب المصرية.

تعقد الجلسات خلال الفترة بين شهري مارس ويوليو ويشارك فيها متحدثين وخبراء في صناعة النشر من مصر وألمانيا وسويسرا.

يستهدف برنامج " القاهرة.. الأمل يبدأ " الناشرين المحترفين ويمكن لهم التسجيل للمشاركة والتفاعل مع المناقشات من خلال منصة (زووم ) التي أتاحها معهد جوتة عبر موقعه الألكتروني.

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