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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إبراهيم فرغلي: كتابات «السعداوي» أسهمت في تشكيل رؤيتي لقضية المساواة

الأحد 21/مارس/2021 - 04:57 م
السعداوي
السعداوي
نضال ممدوح
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"لروحك السلام والرحمة"٬ بهذه الكلمات استهل الروائي إبراهيم فرغلي نعيه للمفكرة المناضلة٬ الدكتور ة نوال السعداوي٬ والتي رحلت عن عالمنا قبل ساعتين٬ مشيرا في منشور له عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك٬ إلي كيفية تعرفه علي نوال السعداوي من خلال كتابتها.

وأضاف موضحا: لست أذكر أي منهما قادني للآخر "الأنثى هي الأصل"، أم "المرأة والجنس"؟ الكتابان الأساسيان من بين كتب الدكتورة نوال السعداوي، اللذان شاركا في توجيه عدة أجيال في مصر باتجاه فهم قضية حرية المرأة وفق أسس ثورية ومختلفة.

لكني أذكر جيدًا أنني قرأتهما متتابعين وعمري سبعة عشر عاما. وأظنهما الكتابان اللذان أسهما في تشكيل رؤيتي لقضية المساواة في المجتمع من منظور مختلف، وفي تغيير الكثير من سلوكياتي وأفكاري الذكورية المتوارثة في مجتمع يقدم فكرة القوامة باعتبارها مسألة بديهية تماما، مسيجة بهالة القداسة الدينية، ومحمية بتراث اجتماعي رهيب من احتقار المرأة والآخر.

وأزعم أن اهتمامي الكبير بالجنس في الكتابة الأدبية، ومحاولات تقمص الصوت الأنثوي في العديد من نصوصي، واقتراح كتابة نص أدبي بنبرة محايدة، إنسانية؛ لاذكورية ولا أنثوية، تعود أصوله الأولى للأفكار التي تعرفت عليها من خلال نوال السعداوي.. دروس عظيمة سنحتاج لاستعادتها وإشاعتها كما يليق.

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