رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية التجارة وتشمل قاعة "الأون لاين" وقاعة المؤتمرات على هامش انعقاد مجلس جامعة المنصورة.بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، وأعضاء مجلس الجامعة، ووكلاء الكلية.شملت عمليات التطوير تحديث وتجهيز قاعة الأون لاين وتجهيزها بحوالي 270 جهاز كمبيوتر في إطار تفعيل التحول الرقمي والسعي لمواكبة التطور الإلكتروني كما تم تطوير وتحديث قاعة المؤتمرات بالكلية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة العرض.تستوعب قاعة الامتحانات عدد 270 جهاز كمبيوتر بأحدث المواصفات العالمية ومجهزة بأحدث وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المراقبة، بالإضافة الى تزويد القاعة بمنظومة إطفاء بتقنية "المياه الضبابية" تعمل على عدة مراحل.ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر لإدارة الكلية مؤكدًا على دعمه المستمر للفكر التطويري الذى يخدم المنظومة التعليمية لمواكبة التطور والتحول الرقمي.وأكد عطوة أن الكلية تسعى دائمًا إلى مواكبة التطورات والتكنولوجيا المتلاحقة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها من خلال عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية لمواكبة التطورات المتسارعة لتأهيل طلاب كلية التجارة على كافة المستجدات لسوق العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح عمليات الانشاء والتطوير وفى نهاية كلمته أعلن عن تحقيق حلمه بتجارة جديدة بالفعل هذا الشعار الذى رفعه منذ 7 سنوات في بداية توليه منصب عميد كلية التجارة.