«عزل كفر الزيات» يوزع هدايا على المريضات بمناسبة عيد الأم

هنأ الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، السيدات المريضات بمناسبة عيد الأم، من خلال توزيع ورود وشكولاتة وشهادات تقدير وتزيين طرقات أقسام العزل الصحي بالبلالين بهدف دعمهمن لرفع الروح المعنوية ورسم البهجة على وجوه المصابات.وأكد الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام على توفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة للمصابين من فيروس كورونا داخل الحجر الصحي لحين استكمال الشفاء، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.وأشار مدير مستشفى كفر الزيات العام إلى أن الهدف من الاحتفال، رفع الروح المعنوية للأمهات المصابات بكورونا، لما له من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية.