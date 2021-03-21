لم تكمل مشاهدها في مسلسل «ورد».. وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي حيث كشف عبر بيان النقابة قائلا: "البقاء لله،‫ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس احلامنا بس خلصت بدري".ورضوى أبو شادي ممثلة مصرية عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية. شاركت في أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، مع وصابرين فى "سامحنى يا زمن"، مع وحنان ترك فى "القطة العامية".وكانت تستعد خلال الفترة الحالية لاستكمال تصوير دورها في مسلسل ورد والذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتاحل عرضه من رمضان المقبل إلي بعد رمضان.