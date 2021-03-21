وائل الفشني يطلق أغنيته الجديدة «لما جاني الحسين» في الأوبرا.. الليلة

يحيي المطرب وائل الفشني حفل غنائي كبير اليوم في السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية والتي سيطلق فيها أغنيته الجديدة "لما جاني الحسين" بحضور كاتبها الناقد والكاتب الصحفي وائل السمري.ويقدم الفشني خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير، بالإضافة إلى تقديمه عدد من الأغاني الخاصة بتترات المسلسلات والأعمال الفنية.يذكر أن وائل الفشني يشارك في مسلسل "بأثر رجعي" وذلك بغناء التتر الخاص به، والعمل عبارة عن أجزاء، ويتكون الجزء الأول من 15 حلقة فقط، تدور أحداثه في إطار تشويقي وإثارة، خرج المسلسل عن عباءة الكوميديا، ويرصد أمورًا واقعية، ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة.