بريطانيا تُسجل 35 وفاة بكورونا والإجمالي يتجاوز 85 ألفًا

سجلت بريطانيا 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس داخل المستشفيات في البلاد إلى 85 ألفًا و765 حالة وفاة.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حصيلة الوفيات المشار إليها آنفًا خلال الفترة ما بين 18 مايو 2020 و20 مارس الجاري.