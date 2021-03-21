وزيرة الثقافة توافق على رعاية اليوم المصري للكاريكاتير

وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على رعاية اليوم المصري للكاريكاتير وهو الحدث الأول من نوعه عربيًا، ومن المقرر إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة، في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، في متحف محمود مختار بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وتم اختيار هذا التاريخ ليصبح يومًا سنويًا للكاريكاتير المصري، حيث يوافق هذا اليوم تدشين مجلة أبو نظارة زرقا.ومن المقرر أن تشهد احتفالية اليوم المصري للكاريكاتير تكريم عدد من رواد فن الكاريكاتير ورساميه المتميزين، حيث يتم تكريم أحمد طوغان، ومحمد حاكم، كما سيتم تكريم عمرو سليم، دعاء العدل، عبدالله أحمد، أنور عبدالله، وأحمد مخلوف.ويهدف يوم الكاريكاتير المصري إلى الاحتفال برسامي الكاريكاتير المصريين، وإعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وكذلك إتاحة هذه الأعمال النادرة لرسامي ومحبي الكاريكاتير، والتأكيد على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاريكاتير في رصد كل تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري طيلة ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.جدير بالإشارة إلى أن الباحث عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "الدستور" ممثلة في الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أن تكون "الدستور" هي الراعي الإعلامي للاحتفالية.