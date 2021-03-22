ربط الأم من أجل الهدايا: كيف يحتفل العالم بعيد «ست الحبايب»؟

- أسبانيا والبرتغال:



- فرنسا:



- أمريكا:



- باكستان:



- يوغوسلافيا:



- اليابان:



- أثيوبيا:



- السويد:



- الهند:



يحتفل العالم العربي اليوم بعيد الأم الذي تختلف مظاهر الاحتفال به بين دول العالم، فالأم هى الوحيدة التي يكون حبها غير مشروط لأولادها من أول حملها بهم، فالله عز وجل أودع غريزة الأمومة، فضلًا عن أنها تتحمل كل شئ من أجل بهجة أولادها وسعادتهم الدائمة.عيد الأم فى أسبانيا والبرتغال يرتبط في البلدين باحتفالات الكنيسة لتكريم السيدة مريم العذراء كما أنه يوم احتفال للأمهات بوجه عام.عيد الأم فى فرنسا يتم الاحتفال به على أنه "عيد للأسرة" حيث تلتف الأسرة كلها حول المائدة لتناول وجبة شهية مميزة من الديك الرومي والقيام بتوزيع الحلوى.عيد الأم فى الولايات المتحدة تتم فيه إقامة معرض للصور من صنع الأطفال ويسمى معرض "أمى" ليشارك بدوره فى معرض آخر يسمى "المعرض المتنقل" حيث يتجول هذا المعرض فى عدة ولايات.الدولة الآسيوية تحتفل بعيد الأم عن طريق إقامة حفل ضخم، تنقله القنوات التلفزيونية مع تقديم فقرات غنائية، وتكريم الأم المثالية وإعطائها هدية، بينما الشخص الذي فقد والدته يصلي من أجلها.يتم الاحتفال بعيد الأم هناك بطريقة غريبة، ففي شهر ديسمبر يدخل الأطفال هذا اليوم غرفة نوم والديهم، ويربطون الأم، ويشترطون عليها إعطائهم هدايا لإطلاق سراحها كطريقة للمزح معها.في اليابان يحتفل الأبناء عن طريق رسم أمهاتهم وعرض الرسومات بمعرض يقام يوم الأحد الثاني من شهر مايو، إضافة إلى طهي الأطعمة المفضلة للأم، وتقديم الهدايا مثل القرنفل الأحمر أو المناديل، أو حقائب اليد.في أثيوبيا يأتى الأولاد حاملين هدايا وفاكهة وأطعمة شهية للأمهات ويدهنون أنفسهم بالذبد ويتغنون بأحلى الأغنيات.فى الأحد الأخير من شهر مايو، تحتفل السويد بعيد الأم عن طريق اصطحاب الأم لرحلة صغيرة، وتناول الأم لوجبة الإفطار على السرير بإعداد الأبناء، إضافة إلى عزومة عشاء في مطعمها المفضل مع إهدائها باقات من الورود.في الأسبوع الثاني من شهر مايو، تحتفل الهند بعيد الأم عن طريق تقديم الأبناء الشكر لأمهاتهم على ما قومن به على مدار العام، ثم يطلبون منهن الاسترخاء والراحة والابتعاد عن المطبخ على مدار هذا اليوم، مع تقديم الهدايا.