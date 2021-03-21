هبوط معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على هبوط اليوم الأحد، لكن المؤشر السعودية خالف الاتجاه بصعوده.وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.1 بالمئة، بعد خسائر لجلستين، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة في حين ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.6 بالمئة عند الغلق.تتوقع أرامكو تقليص الإنفاق الرأسمالي، حسبما ذكرت الشركة عقب الإعلان عن تراجع صافي الربح 44 بالمئة في 2020، متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام ومبيعاته وسط جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالطلب.أضرت الجائحة كثيرا بالشركة وبنظرائها في العالم في 2020، لكن أسعار النفط ارتفعت العام الجاري مع تعافي الاقتصادات من التراجع الذي أصابها في العام الماضي وتمديد منتجي النفط تخفيضات المعروض.وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة، إذ فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.5 بالمئة.تضغط الجائحة على القطاع العقاري، في ظل عرض يفوق الطلب على المنازل الجديدة والشقق منذ سنوات بالسوق التي يشكل الأجانب معظم وزنها السكاني.ومن المرجح أن تستمر متاعب القطاع العقاري في دبي على مدى الأعوام القليلة المقبلة رغم توقعات لارتفاع الطلب ببعض شرائح السوق، مع استمرار مشكلة تخمة المعروض.ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، بفعل تراجع 0.5 بالمئة لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير يوم الخميس إن الاقتصاد انكمش 5.8 بالمئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو 2.5 بالمئة في العام الجاري.وتوقع البنك المركزي انخفاض أسعار المستهلكين هذا العام أيضا، لكن بوتيرة أبطا عند 0.6 بالمئة، حيث قد يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام.وفي قطر، انخفض المؤشر 0.9 بالمئة، مع هبوط معظم أسهمه.وانخفض سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.7 بالمئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.4 بالمئة. وبدأ تداول سهم البنك الإسلامي دون الحق في توزيعات الأرباح من الجلسة السابقة.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.1 بالمئة،وتراجع 27 من أسهمه الثلاثين. وفقد سهم البنك التجاري الدولي، الأكبر ببورصة مصر، 1.8 بالمئة.السعودية ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9499 نقطةأبوظبي انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5723 نقطةدبي فقد المؤشر 0.8 بالمئة ليسجل 2584 نقطةقطر نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10218 نقطةمصر تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 11802 نقطةالبحرين زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1466 نقطةسلطنة عمان هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3734 نقطةالكويت استقر المؤشر عند 6367 نقطة