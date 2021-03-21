«مصر تدخل السباق».. العالم يبدأ محاربة كورونا

يحمل عام 2021 صفحة جديدة في تاريخ فيروس كورونا، حيث سيبدأ العالم محاربة الوباء العالمي، بعدما اعتادت الدول على الإصابات والوفيات خلال 2020.ويمتلك العالم لقاحا ضد الفيروس وأصبحت المواجهة مباشرة معه، ويتسابق الجميع في إعطاء تلك اللقاحات للمواطنين قبل دخول الموجة الثالثة، من أجل تغطية أكبر عدد منهم يواجهون الفيروس بجهاز مناعي قوي.ودخلت مصر ذلك السباق مؤخرًا، إذ أعلنت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه سيتم تطعيم 500 ألف من الذين سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.وأضافت أن جميع اللقاحات التي تم طرحها عالميًا آمنة وفعالة، حتى الآن لم يتم رصد أية آثار جانبية خطيرة بعد حصول أي مواطن على تطعيم لقاح كورونا، وتعكف الوزارة على يتطلب تحديث التحاليل لمواكبة التحورات المقبلة.وبالفعل فهناك دول بدأت تعطي اللقاح الخاص بالفيروس لمواطنيها من أجل تغطية أكبر عدد ممكن منهم وتأمينهم، ومع دخول مصر سباق اللقاحات الآتي، ترصد «الدستور» في التقرير التالي خريطة اللقاحات في دول العالم.منذ ظهور وباء كورونا العالم الماضي، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أحد الدول التي تفشت فيها العدوى بشكل كبير، وكانت أولى الدول التي تلقح مواطنيها من خلال لقاح "فايزر" ولقاح "مودرنا" حيث لقحت نحو 1.2 مليون مواطن إلى الآن.كذلك استخدمت سويسرا لقاح فايزر من أجل تطعيم مواطنيها، وتلقت رئيسة الوزراء "آنا برنابيتش" أولى الجرعات من أجل أن يطمأن لها المواطنين ويبدأون في تسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح، وكذلك صربيا بدأت حملات تطعيم الموطنين منذ فبراير الماضي.وفرنسا لحقت بركب التطعيمات ضد كورونا وكانت أولى دول أوروبا في ذلك، وبعد تلقيح عدد من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي هنا، أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بهذا الإنجاز، وقال في تغريدة على تويتر لدينا سلاح جديد ضد الفيروس وهو اللقاح.وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي كانت أول من بدأ سباق التطعيمات، منها ألمانيا التي طرحت اللقاح منذ يناير الماضي وبدأت الجرعات الأولى بالأطباء والعاملين بالقطاع الصحي وكبار السن بالترتيب.أما غينيا فكانت من أوائل الدول التي قامت بإطلاق الحملات الصحية لإعطاء التطعيمات بلقاحات الصين وحددت الفئا الأولى بإنها ستكون العاملين في المجال الطبي والصحي، والعاملين في المجال الديني، والأشخاص الذين يتولون مناصب رئيسية، وكبار السن.وحصلت غينيا مؤخرًا على 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني مؤخرًا، وكان آخر تعداد وصلت إليه البلاد تسجل 16420 حالة إصابة بكورونا و93 حالة وفاة بالمرض و15091 حالة شفاء منه، ومن المقرر أن يبدأ التطعيم قريبًا.وعلى صعيد الدول العربية، تعتبر الإمارات أول من تلقى جرعات اللقاحات وتطعيم المواطنين من لقاح "سينوفارم" خلال ديسمبر الماضي بحملة تطعيمات يكون فيها كبار السن والأطباء هم الفئات الأولى الأولى.كذلك حصلت الأردن على مليون جرعة من لقاح "فايزر بيونتيك" ومن المتوقع أن تغطي تلك الكمية 5% فقط من سكان الأردن، بينما حصلت العراق على 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر وستغطي تلك الكمية 2% من سكان العراق.وفي 24 ديسمبر الماضي، بدأت الكويت حملة التطعيم باللقاح الأمريكي في 24 ديسمبر، ومن بعدها قطر التي باشرت حملة التطعيم باللقاح في 24 ديسمبر، وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 142.60، منها 243 وفاة، و140.404 حالات شفاء.يذكر أنه إلى الآن تم إعطاء أكثر من 60 مليون جرعة لقاح لمواطنين في 55 دولة بمتوسط يومي يقارب 3 مليون جرعة، وفق إحصائيات شبكة بلومبيرج الإخبارية، احتلت إسرائيل المركز الأول في نسب التلقيح حيث لقحت 47% من السكان.