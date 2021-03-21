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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن عامين لعاطل تسبب في عاهة مستديمة لعامل بالإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:42 م
عاطل
عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة عامين لمتهم بالتسبب في عاهة مستديمة لعامل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي، ومحمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات كرولس الراوي.

ترجع أحداث القضية رقم 9472 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بإصابة المجني عليه بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي بأنه حال تواجد المجني عليه، ع.ج.ع، عامل، بأحد مواقف السيارات للعمل على غسيل السيارات قام المتهم ه.خ.ع، عاطل بفرض الاتاوة والحصول على مبلغ مالي مقابل ترك المجني عليه العمل في الموقف، وعندما رفض تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض كتر وتسبب في عاهة مستديمة في عينه اليسرى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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