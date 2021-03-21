«الصحة» تؤكد تقدير الرئيس لسيدات الفريق الطبي خلال أزمة كورونا

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأحد، مجموعة من سيدات الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، إضافة إلى زوجة أحد الأطباء الذين ضحّوا بأرواحهم لحماية الوطن خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك بديوان عام الوزارة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة أعربت عن سعادتها وفخرها بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية والعمل بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكدةً تقدير الرئيس السيسي لعطائهم وتضحياتهم التي لن ينساها التاريخ لحماية الوطن خلال تلك الفترة من مواجهة فيروس كورونا المستجد.أشار متحدث الصحة إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لهنّ ولأسرهن، لدورهن الكبير الذي ظهر جليًا في إدارة الأزمة واستكمال مسيرة العمل الدءوب رغم ما واجهه العالم أجمع من تحديات، ما كان له أثر كبير في السيطرة على الأزمة، كما أوصتهنّ الوزيرة بمتابعة العمل وإعلاء مصلحة المريض، حيث إن كل خطوة وكل جهد يبذلنه يساوي حياة.من جانبهنّ، توجهت السيدات من الفريق الطبي بالشكر لوزيرة الصحة، لدعمها الدائم للأطقم الطبية وحرصها على التواصل المستمر معهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال اجتماعاتها الدورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من داخل مستشفيات العزل، ما كان له أثر كبير في تقديم الدعم لهم وتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات التي واجهتهم، معربين عن سعادتهم بلقاء وزيرة الصحة والسكان والذي يدل على تقديرها الكبير لجهود كل الأطقم الطبية.