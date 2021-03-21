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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على موعد العيد الصغير 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 06:11 م
العيد الصغير
العيد الصغير
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تصدرت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد العيد الصغير 2021، على قوائم محرك البحث الشهير "جوجل" للكلمات الأكثر بحثًا في مصر، حيث يغير موعد العيد الصغير 2021 وشهر رمضان والمناسبات في التقويم الهجري عن التقويم الميلادي المعتمد في مصر بنحو 13 يومًا.

 موعد العيد الصغير 2021

خلال أسابيع قليلة ويهل علينا بركات شهر رمضان المعظم 2021 – 1442، والذي يتوقع فلكيًا، أن يكون 13 إبريل 2021، وفق توقعات المعهد القومي لعلوم الفلك.

وفي هذا الصدد، تقدم الدستور استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، موعد العيد الصغير 2021، من اجتهادات علماء الفلك، ووفقًا لتوقعات الخبراء في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، وذلك في السطور التالية.


موعد العيد الصغير 2021


يحل موعد العيد الصغير 2021 فلكيا وفق الإمساكية الرمضانية التي وضعها علماء الفلك للعام الهجري 1442، خلال الفترة من الخميس إلى الأحد 13 – 15 مايو 2021

بينما وفقًا لبعض التوقعات الأخرى فأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يكون من الأربعاء 12 مايو 2021، ويستمر حتى السبت 14 مايو 2015، في حال كان شهر رمضان كامل 30 يومًا.

وكانت جائحة كورونا التي هاجمت العالم مطلع العام الماضي 2020، تسببت في منع إقامة صلاة التراويح وإغلاق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين.


احتفالات العيد الصغير 2021


يستقبل المسلمون عيد الفطر بفرحة وسعادة بعد انتهاء أيام الصيام في شهر رمضان المبارك.

فتنطلق تكبيراتالعيد من المساجد، حيث يؤدي الناس صلاة العيد في الساحات الكبرى والمساجد، وعقب صلاة العيد يتم تبادل التهاني بقدوم العيد.

وتتجدد في أيام العيد روح الوحدة الاجتماعية بين المسلمين، ويتبادل الأقارب الزيارات للاطمئنان على بعضهم البعض وتبادل التهانى.

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ويعد كعك العيد من ابرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتتفنن النساء فيعمل الحلويات والمعجنات الأخرى التي تقدم للضيوف من الأقارب والأصدقاء ابتهاجا بقدوم عيد الفطر.

ويحتفل المصريون بعيد الفطر، بتزيين الشوارع بمظاهر العيد، وارتداء الملابس الجديدة.



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