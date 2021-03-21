المكسيك تعلن تلقيح مواطنيها بـ5.19 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت المكسيك عن تلقيح مواطنيها بـ5.19 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ168 ألفًا و803 حالات في اليوم الواحد.وعلى أساس هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أعوام وشهر واحد لتطعيم 75% من إجمالي السكان بواقع جرعتين لكل شخص.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل نحو 13 أسبوعًا.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.19 مليون إصابة، والوفيات 197 ألفًا و827 حالة وفاة.