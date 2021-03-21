رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إصابات كورونا ترتفع بـ0.2 % خلال 24 ساعة

الأحد 21/مارس/2021 - 04:37 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ ش أ
طباعة
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0633 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم، لتصل إلى 8ر29 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، وهو 64ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر0% في عدد حالات الإصابة عن الوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 17 ألفا و555 حالة، كما شهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 100 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟

خريطة معرض الإسكندرية للكتاب.. أماكن دور النشر

الأمين العام لـ«الأعلى للثقافة» ينعى نوال السعداوى: فقدنا أديبة مناضلة

المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية