أمريكا: إصابات كورونا ترتفع بـ0.2 % خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0633 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم، لتصل إلى 8ر29 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، وهو 64ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس.وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر0% في عدد حالات الإصابة عن الوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 17 ألفا و555 حالة، كما شهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 100 حالة وفاة.