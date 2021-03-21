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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوي» لتسمية الشخص باسم والدته؟

الأحد 21/مارس/2021 - 04:34 م
السعداوي
السعداوي
آلاء حسن
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عرفت الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بإثارتها للجدل طوال الوقت، فقد كانت جريئة في طرحها للأفكار والحقائق عن واقع المرأة المصرية بصفة خاصة والعربية بشكل عام، وكانت دائما ما تقول إنها حوربت وهمشت وأقصيت بسبب توجهاتها التحررية، إلا أنها نجحت إلى حد كبير في الوصول إلى القراء العرب والأجانب، وذلك بفضل نشاطاتها وحركة الترجمة.

كانت كتب ومؤلفات السعداوي صادمة للمفهوم العربي السائد عن المرأة وعلاقتها بالرجل، وعلاقة ذلك بالإسلام، ومنها "المرأة والجنس" وهو العمل الأول لها عن المرأة وصدر في جزئين وهو عبارة عن مجموعة دراسات عن المرأة، أما الكتاب الثاني فهو رواية "امرأتان في امرأة"، وغيرها من الأعمال.

وكان من بين آرائها المثيرة للجدل أيضا هو دعوتها لتسمية الشخص باسم والدته وتأكيدها أن اسمها سيكون "نوال زينب السعداوي"، وبررت ذلك حينها بوجود 14 ألف طفل يتعذبون يوميا لأن الناس تطلق عليهم "أبناء زنا"، بينما يرفض الرجل تحمل المسئولية، رغم كونه المسؤول الأول عما حدث، موضحة أن 90 % مثلا من خادمات البيوت يعتدى عليهن من البيه وابنه، حيث يتدرب الشباب في مصر جنسيا على الخادمات.

وأوضحت السعداوي أثناء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية، أن كل العلاقات الجنسية غير الشرعية التي تقام في المجتمع، تكون المرأة غير راضية عنها، وتمارسها إما لظروف اقتصادية أو يجبرها الرجل على ذلك، لأنه صاحب الفلوس والأحلاق والقوة والسلطة والدين إلى جانبه، ودعمت كلامها بتوافد خادمات حوامل كثيرا على عيادتها، في إشارة واضحة لحدوث اغتصاب لهن بالعضلات والمال.

وكانت السعداوي قد تعرضت لموقفا في صغرها كان دافعا وراء دعوتها لتسمية الأشخاص بأسماء أمهاتهم، حيث كتبت اسم نوال زينب، فشطب المدرس اسم والدتها، قائلا لها: يا حمارة اكتبي اسم أبوكي، فحفر ذلك في ذاكرتها، وتساءلت: لماذا تحول اسم الأم من شرف إلى عار؟، مؤكدة أن الأم هي التي تحمل الأسرة وتطفو بها فوق السطح، ولولا الأم لانهارت الأسرة، كما أن الرجل يلعب دورا في انهيار الأسرة لأي نزوة.

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