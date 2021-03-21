«كهرباء القناة» تكرم ضابط مكافحة سرقات التيار بجنوب سيناء

كرّم محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتد لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، العميد إبراهيم عبدالكريم لجهوده وتعاونه الكامل مع الشركة في مكافحة سرقات التيار الكهربائي بجنوب سيناء.أكدت الشركة أن تكريم مسؤول مكافحة سرقات التيار الكهربائي بجنوب سيناء هو في الأصل تكريم لجميع العاملين بمنظومة مكافحة سرقات التيار بمباحث كهرباء جنوب سيناء.شهد تكريم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء للعميد إبراهيم عبدالكريم مأمور قسم شرطة كهرباء جنوب سيناء الذي منح شهادة تقدير لرجال الشرطة البواسل حماة الجبهة الداخلية لمصر بجنوب سيناء.