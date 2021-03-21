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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نقابة كتاب مصر تنعى نوال السعداوى

الأحد 21/مارس/2021 - 04:59 م
نوال السعداوى
نوال السعداوى
جمال عاشور
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نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، الدكتورة نوال السعداوى التى رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك بعد معاناة شديدة من المرض في الآونة الأخيرة.

وقالت النقابة فى بيانها: إن الدكتورة نوال السعداوى ظلت مدافعة عن حقوق المرأة طوال سنوات حياتها الأدبية، كما أنها تركت محموعة من الأعمال الإبداعية المتميزة التى ينتفع بها جميع الأجيال القادمة.

وصل إنتاجها إلى أربعين كتابًا أُعيد نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وتتمحور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان بشكل عام، بجانب فكرة تحرير الوطن من جهة أخرى من خلال نواحى ثقافية واجتماعية وسياسية.

بدأت نوال السعداوى الكتابة مبكرًا؛ فكانت أول أعمالها قصص قصيرة بعنوان: "تعلمت الحب" عام 1957، وقدمت أول رواياتها بعنوان: "مذكرات طبيبة" عام 1958، ويُعد كتابها "مذكرات في سجن النساء" عام 1986 أبرز أعمالها الأدبية.

كما تناولت في مسيرتها الأدبية اضطهاد المرأة في العالم العربي، مثل قضية ختان الإناث وغيرها، ومن أعمالها الأدبية: مذكرات طبيبة، أوراق حياتي، مذكرات في سجن النساء، مسرحية الزرقاء، سقوط الإمام، قضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، معركة جديدة في قضية المرأة، الإنسان اثني عشر امرأة في زنزانة، رواية موت الرجل الوحيد على الأرض، تعلمت الحب، توأم السلطة والجنس، رحلاتي في العالم، رواية كانت هى الأضعف، لحظة صدق (قصة قصيرة)، رواية جنات وابليس، رواية الصورة الممزقة، المرأة والجنس، رواية امرأة عند نقطة الصفر، رواية الغائب، رواية سقوط الإمام 1987 التي تُرجمت إلى 14 لغة مختلفة منها: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والسويدية والإندونيسية.

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