المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية

ضمن مشاركات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في فعاليات برنامج المسارح المتنقلة يقدم فريق النفيخة للآلات النحاسية، حفلًا مساء الثلاثاء 23 مارس بقرية أكوه فى محافظة الشرقية.يقدم الفرق مزيجًا من الألحان التراثية والمعاصرة التى أعيد صياغتها بشكل يناسب الآلات النحاسية منها طلعت يا محلا نورها، اهو ده اللى صار، سالمة يا سلامة، أنت عمري، ألف ليلة وليلة، أكدب عليك، حلوة بلادي، طاير يا هوا، سواح، على رمش عيونها، وغيرها.يذكر أن فريق النفخية يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية، ويعمل على تطوﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد، ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴقي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.