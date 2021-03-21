السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع سفير الكويت لدى السعودية، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) - آخر المستجدات الدولية والإقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.