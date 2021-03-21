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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:29 م
وليد بن عبدالكريم
وليد بن عبدالكريم الخريجي
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بحث نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع سفير الكويت لدى السعودية، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) - آخر المستجدات الدولية والإقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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