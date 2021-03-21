نيجيريا تسجل 399 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجلت سلطات الصحة النيجيرية 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 160 ألفًا و332 حالة بعد عام واحد من تسجيل أول حالة في البلاد.وطبقًا لبيانات مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا (NCDC)، اليوم الأحد، فقد بلغ عدد الوفيات الجديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها ثمان حالات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2009 حالات منذ بدء تفشي الجائحة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي بعد تلقي العلاج 144 ألفًا و54 حالة، بما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي حالات الإصابة.واستأثرت ولاية لاجوس، أكبر مدن نيجيريا وغرب إفريقيا، بحوالي نصف عدد الإصابات اليومية.يذكر أن نيجيريا أطلقت الأسبوع الماضي حملة لتطعيم مواطنيها ضد الفيروس بعد تسلمها قرابة 1.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".