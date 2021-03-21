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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زكي» يعلن انتهاء التصحيح الإلكتروني بالدراسات العليا بتجارة القناة

الأحد 21/مارس/2021 - 04:27 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، والمشرف العام على كلية التجارة عن الانتهاء من التصحيح الإلكتروني ببرنامج الساعات المعتمدة دراسات عليا بالكلية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ١٠٧٤ ورقة امتحانية في ٣٥ مادة دراسية.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم الانتهاء من تصحيح مرحلة تمهيدي الماجستير بواقع ٢٨٩ ورقة في ١٥ مقرر دراسي، ومرحلة الدبلوم بواقع ٧٨٥ ورقة في ٢٠ مقرر دراسي.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة إنه تم تصحيح ١٩٤ ورقة امتحانية بتمهيدي ماجستير المحاسبة، و٥٥ ورقة بتمهيدي ماجستير إدارة الأعمال، و٤٠ ورقة بتمهيدي ماجستير الاقتصاد.

وتابع أنه تم تصحيح ١٦٥ ورقة بدبلوم المحاسبة والمراجعة، و٥٥٥ ورقة امتحانية بدبلوم إدارة الأعمال، و٤٠ ورقة بدبلوم العلوم السياسية والإدارة العامة، و٢٥ ورقة بدبلوم الحاسب الآلي في المجالات التجارية.

وتم التصحيح تحت إشراف الدكتور هاني السعيد وكيل كلية التجارة للدراسات العليا، والدكتور أشرف غالي رئيس كنترول الدراسات العليا ساعات معتمدة.

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