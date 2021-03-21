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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالإسكندرية: مقابلة الرئيس تتويج لكل سنوات الكفاح

الأحد 21/مارس/2021 - 04:27 م
عيد الأم
عيد الأم
هبه عويضه
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أعربت صباحة أنور شنودة، الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حيث أثنى على جهود الأمهات وعطائهن وكفاحهن على مدار سنوات طويلة.

وأضافت الأم المثالية ل« الدستور» أن لقاء الرئيس كان بمثابة هدية لتتويج كل سنوات الكفاح، قائلة: «ربنا يعلم بنحب الرئيس قد أيه ومكنتش متوقعة إني هشوفه، وكمان يكون احتفال بيا كأم مثالية».

وأشارت إلى أنها استقبلت إعلان اسمها كأم مثالية عن محافظة الإسكندرية بفرحة عارمة، فهي لم تكن تتوقع الحصول على اللقب، "ولكن كان توفيق من الله وبفضل أبنائي الذين كانوا سندًا لي دائمًا".

وأوضحت أنها ترملت منذ 38 عامًا، وحملت على عاتقها تربية أولادها وتعليمهم، والالتزام بتعاليم الدين والعمل بها في جميع معاملتهم، حتى تخرجوا من الجامعة جميعم، مشيرة إلى أنها لم تلتفت إلى دعوات البعض بعدم استكمال الفتيات تعليمهم، حيث أصرت على أن يتخرجوا جميعا من الجامعة.

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