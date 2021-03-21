«ماما مايسة».. محمد صبحي يوجه كلمة إلى سعاد نصر في عيد الأم

وجه الفنان القدير محمد صبحي رسالة في عيد الأم إلى الفنانة الراحلة سعاد نصر وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وقال صبحي في رسالته التي أرفق معها عددا من الصور التذكارية مع الفنانة سعاد نصر: "بمناسبة عيد الأم.. كل سنة وماما مايسة في الجنة ونعيمها كل سنة وسعاد نصر في قلوبنا مهما غابت".يذكر أن الفنان محمد صبحي جمعته العديد من الأعمال سواء في السينما أو الدراما أو المسرح مع الفنانة الراحلة سعاد نصر بينما كانت أبرز تلك الأعمال الفنية مسلسل يوميات ونيس والذي كانت تحمل فيه اسم "ماما مايسه" وحقق نجاحا كبير بأجواء مختلفة.