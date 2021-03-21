مؤشرا البحرين يقفلان على تباين بـ1،465.98

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،465.98 بارتفاع قدره 5.46 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 639.01 بانخفاض قدره 2.17 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و629 ألفًا و11 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 569 ألفًا و878 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 38 صفقة.