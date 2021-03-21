شبورة ترابية تغطي القاهرة وتتسبب في انتشار الغيوم عصر اليوم (صور)

غطت أجواء محافظة القاهرة شبورة ترابية عصر اليوم بمخلف الأحياء والشوارع وارتفاع معدلات درجة الحرارة ووسط حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية.ورصدت عدسة «الدستور» لقطات للشبورة الترابية التي سببت غيوما كبيرة في مناطق بوسط القاهرة وخاصة بمنطقة كورنيش النيل وكوبري قصر النيل.وكانت هيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس للأسبوع الأول من فصل الربيع والذي يبدأ من اليوم الأحد 21 مارس، حيث أكدت الأرصاد أنه من اليوم وحتي الجمعة ستتعرض الكثير من المناطق لأتربة وأمطار علي بعض الأنحاء.