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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة قناة السويس تحتفل بعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 05:02 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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نظمت جامعة قناة السويس حفل تكريم الأمهات المثاليات، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف عام هدى فرج أمين عام الجامعة، وذلك حرصًا من إدارة جامعة قناة السويس برعاية ودعم الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة على تكريم الأمهات المثاليات فى تقليد سنوي تقوم به الجامعة تقديرًا لدورها العظيم بالمجتمع.

وبالسلام الجمهوري بدأ فاعاليات الحفل الذي أقيم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس على تقديم الشكر لكل أم وأب وأسرة، مؤكدة أن اليوم ٢١ مارس يعد يوم الوفاء والعطاء للأم فهى رمز للتضحيات، مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية والأم الاعتبارية يأتى بشروط وضعتها الجامعة وهى أن تكون لها قصة العطاء وكفاح وخاصة إذا كانت الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو تقوم بتربية ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها أشارت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى المرأة اهتمامًا خاصًا، وأعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، وخصصت الدولة المصرية مقاعد للمرأة بالبرلمان، كما تولت مناصب قيادية عديدة، وأصدرت الدولة قوانين تخص المرأة وتعطيها حقوقها وجامعة قناة السويس تسير على نفس النهج وتكرم الأمهات المثاليات برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة داعم المرأة بالجامعة.

هذا وقدمت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة التهنئة للدكتورة ماجدة هجرس بمناسبة عيد الأم مع تقديم الشكر للدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مجهوداته وتكريمه للعاملات المثاليات بالمدينة الجامعية للطالبات، كما قدمت الشكر للجهاز الادارى بالجامعة والعاملين والعاملات الذين يسهمون بدور بارز فى إنجاح منظومة العمل داخل الجامعة، وكذلك الشكر لمدرسة العموم وأمناء الكليات على دورهم الفاعل في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للعبور بطلابنا بأمان من أزمة كورونا.

ثم جاءت مراسم التكريم للأمهات المثاليات وهن منى محمد فريد إدارة الأمن الجامعي، هدي علي عبدالرحمن إدارة الحسابات الفرعية، صباح عبدالحميد علي كلية الألسن، حنان السيد إسماعيل كلية العلوم، نسرين عبدالعظيم محمد إدارة الحسابات الفرعية، فادية محمد سليمان كلية الطب البشري، نجوه محمد كمال إدارة المشتريات، فوزية أبوعلوان السيد كلية الطب البشري، منال محمد محمود إدارة المدن الجامعية، منال أحمد محمد كلية الطب البشرى.

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