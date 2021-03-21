«صحة الأقصر» تناشد المواطنين للمساعدة في العثور على أسرة مريض محجوز

ناشدت صحة الأقصر، أهالي المحافظة المساعدة في البحث عن ذوي حالة مجهولة محجوزة في العناية المركزة بمستشفى أرمنت التخصصي (حورس)، والحالة بها آثار دماء في الشعر وكدمات شديدة بجوار العينين.وطالبت صحة الأقصر، عبر حسابها على "فيسبوك" كل من يتعرف يتعرف على الحالة التوجه إلى المستشفى أو النشر والمشاركة للوصول إلى ذويه أو أهله، موضحة أن الحالة محجوزة من يوم ١٨ ٣ على إثر حادث سير وتم نقله المستشفى، موضحة أن الحالة بها آثار في فروة الرأس وكدمات شديدة بجوار العينين.