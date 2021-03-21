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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى: العمليات العسكرية ضد الحوثى تأثيرها موجع

الأحد 21/مارس/2021 - 05:23 م
الحوثى
الحوثى
نيفين أشرف
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عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، جزءًا من فيديوهات استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي شنّها التحالف خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب اليمنية.

وأكد التحالف العربي في بيان له اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا حادًا في الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في عدة محافظات، خاصة جازان وخميس مشيط، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران العديد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان داخل المملكة، فضلًا عن استهداف المنشآت النفطية الحيوية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

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