رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نافورة الشلال» قبلة رواد معرض زهور الربيع (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 04:13 م
معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
طباعة
افتتح معرض زهور الربيع، الأسبوع الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض، ومن ضمنهم أحد العارضين والذي أبهر الزوار بنافورة لها شكل شلالات المياه، محاطة بزهور ذات ألوان مميزة.

وشهدت النافورة إقبالا وتوافدا كبيرين من قبل رواد المعرض.

يقول مؤمن المسئول عن هذا الجناح بمعرض زهور الربيع وأحد العارضين، إنهم متخصصون في عمل اللاند اسكيب ويشمل عمل نافورات المياه والشلالات بجانب بعض الديكورات وعلى رأسها الديكور الفرعوني.

تابع إن هناك إقبال كبير على الجناح الخاص به بغرض الشراء والتقاط بعض الصور التذكارية بجانب المياه، وذلك ما جعل الجناح الخاص بهم قبلة لرواد المعرض.

أكد مؤمن على أن الزراعة وحدها لا تكفي لإعطاء المكان روح بل إن وجود المياه مع الزراعة والنباتات يعطي روحا للجناح وهو السبب الأساسي في زيادة الإقبال على الجناح الخاص بهم.

أضاف أن الفئات الأكثر توافدا على الجناح هم الشباب القاصدين التقاط بعض الصور فقط ولكن الفئات الأكبر سنا هم من يقومون بحركة البيع والشراء، لافتا إلى أن حركة الإقبال كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

واستكمل حديثا أن الزراعات الصغيرة هي الأكثر طلبا خاصة وأن سعرها يتراوح ما بين ١٠ و٢٠ جنيها، مؤكدا على أن هناك التزام كبير من قبل العارضين ورواد المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

موضوعات متعلقة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

شريف الدسوقي: أنا بصحة جيدة وقاعد مع شقيقي في الإسكندرية


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

إبراهيم عبد المجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

فوز محمد إبراهيم أبوسنة وبغدادي بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب