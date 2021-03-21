«نافورة الشلال» قبلة رواد معرض زهور الربيع (فيديو)

افتتح معرض زهور الربيع، الأسبوع الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض، ومن ضمنهم أحد العارضين والذي أبهر الزوار بنافورة لها شكل شلالات المياه، محاطة بزهور ذات ألوان مميزة.وشهدت النافورة إقبالا وتوافدا كبيرين من قبل رواد المعرض.يقول مؤمن المسئول عن هذا الجناح بمعرض زهور الربيع وأحد العارضين، إنهم متخصصون في عمل اللاند اسكيب ويشمل عمل نافورات المياه والشلالات بجانب بعض الديكورات وعلى رأسها الديكور الفرعوني.تابع إن هناك إقبال كبير على الجناح الخاص به بغرض الشراء والتقاط بعض الصور التذكارية بجانب المياه، وذلك ما جعل الجناح الخاص بهم قبلة لرواد المعرض.أكد مؤمن على أن الزراعة وحدها لا تكفي لإعطاء المكان روح بل إن وجود المياه مع الزراعة والنباتات يعطي روحا للجناح وهو السبب الأساسي في زيادة الإقبال على الجناح الخاص بهم.أضاف أن الفئات الأكثر توافدا على الجناح هم الشباب القاصدين التقاط بعض الصور فقط ولكن الفئات الأكبر سنا هم من يقومون بحركة البيع والشراء، لافتا إلى أن حركة الإقبال كبيرة مقارنة بالعام الماضي.واستكمل حديثا أن الزراعات الصغيرة هي الأكثر طلبا خاصة وأن سعرها يتراوح ما بين ١٠ و٢٠ جنيها، مؤكدا على أن هناك التزام كبير من قبل العارضين ورواد المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.