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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوقي يمني: ‎%‎70 من المواطنين بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:12 م
مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
سميرة إبراهيم
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قال الحقوقي اليمني نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن ‏‎%‎70 من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة عمليات الحوثيين وعدم التزامهم بالحوارات التي تتم لإنهاء الحرب.

وأضاف «فاضل» في تصريحات لـ«الدستور»: «6 سنوات حرب تم خلالها قطع المرتبات وتجويع متعمد للشعب اليمني وجبايات تغطي أضعاف تلك المرتبات إلى أن الحوثيين وبشكل متعمد يستحوذون على إيرادات مؤسسات الدولة ويفرضون الإتاوات والجبايات الذي شرعنوا لها وتتجاوز 10 أضعاف ما كانت تخصص إلى خزينة الدولة ويأخذونها لأنفسهم».

وتابع: «بجانب ذلك فإن المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب اليمني من قبل المنظمات الدولية والإنسانية تستحوذ عليها مليشيا الحوثي ولا يصل منها للمواطن العادي سوى نسبة ‎%‎5، ووضع الناس في اليمن مزري للغاية وينزلق بشكل كارثي وخطير جدًا».

وأكد الحقوقي اليمني تدهور الأمن الغذائي والانهيار الكامل للوضع الصحي، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات خطيرة حول تفشي وباء كورونا مؤخرا وارتفاع حجم الإصابات والوفيات لأرقام لم تسبق في اليمن مما يضاعف من حجم المأساة على كاهل الشعب اليمني.

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