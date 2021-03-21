رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

انطلاق قمة مصر للتجارة والاستثمار الثلاثاء

الأحد 21/مارس/2021 - 04:07 م
على مصيلحى
على مصيلحى
طباعة
تحت شعار نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة ''تنطلق بعد غدًا الثلاثاء قمة مصر للتجارة والاستثمار في دورتها الثانية بمصر وشمال إفريقيا تحت رعاية وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى يلقى الكلمة الافتتاحية للقمة، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد فريد الرئيس التنفيذي للبورصة، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وتشهد القمة حضور 42 من أهم وأكبر المتحدثين فى العالم فى قطاع التجارة وينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم فى كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين فى قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم، كما يستهدف الحدث حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلات حول تجارة التجزئة.

وتطلق قمة مصر لتجارة التجزئة والاستثمار أول خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة فى السوق المصرى، كما تطلق أول مرصد اقتصادي لقطاع التجزئة مما يعد نقلة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع الهام والحيوي الذي تتجاوز حجم استثماراته عشرات المليارات.

وتعد القمة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، وتعد القمة في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.

القمة تناقش أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة فى العالم ومصر التى شهدت تطورا كبيرا في هذا القطاع وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم فى مجالهم الذي يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

ويسعى كافة المستثمرين إلى تحقيق طفرات فى حجم مشروعاتهم والاستعداد للنمو بخطط وكفاءات جيدة
تعد قمة تجارة التجزئة حلقة الوصل بين المستثمرين، وصغار التجار، ورواد الأعمال الباحثين عن إنطلاقة لمشروعاتهم فى نفس المجال، وأصحاب الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

ويتم تنظيم القمة بالتحالف بين شركتى بيزنكس القابضة وفيكتورى ليتك.

موضوعات متعلقة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟

خريطة معرض الإسكندرية للكتاب.. أماكن دور النشر

الأمين العام لـ«الأعلى للثقافة» ينعى نوال السعداوى: فقدنا أديبة مناضلة

المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية