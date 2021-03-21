انطلاق قمة مصر للتجارة والاستثمار الثلاثاء

تحت شعار نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة ''تنطلق بعد غدًا الثلاثاء قمة مصر للتجارة والاستثمار في دورتها الثانية بمصر وشمال إفريقيا تحت رعاية وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى يلقى الكلمة الافتتاحية للقمة، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد فريد الرئيس التنفيذي للبورصة، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية.وتشهد القمة حضور 42 من أهم وأكبر المتحدثين فى العالم فى قطاع التجارة وينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم فى كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين فى قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم، كما يستهدف الحدث حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلات حول تجارة التجزئة.وتطلق قمة مصر لتجارة التجزئة والاستثمار أول خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة فى السوق المصرى، كما تطلق أول مرصد اقتصادي لقطاع التجزئة مما يعد نقلة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع الهام والحيوي الذي تتجاوز حجم استثماراته عشرات المليارات.وتعد القمة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، وتعد القمة في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.القمة تناقش أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة فى العالم ومصر التى شهدت تطورا كبيرا في هذا القطاع وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم فى مجالهم الذي يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.ويسعى كافة المستثمرين إلى تحقيق طفرات فى حجم مشروعاتهم والاستعداد للنمو بخطط وكفاءات جيدةتعد قمة تجارة التجزئة حلقة الوصل بين المستثمرين، وصغار التجار، ورواد الأعمال الباحثين عن إنطلاقة لمشروعاتهم فى نفس المجال، وأصحاب الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.ويتم تنظيم القمة بالتحالف بين شركتى بيزنكس القابضة وفيكتورى ليتك.