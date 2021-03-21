4 وفيات و816 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 500 حالة إضافة إلى تسجيل 816 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الإصابات الجديدة بينها 294 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 497 حالة لمخالطي المصابين و25 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 127806 حتى الآن بعد تسجيل 477 حالة.