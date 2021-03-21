محمد قماح يطرح أغنية «ماما»

طرح المطرب محمد قماح أغنيته الجديده ماما، وذلك احتفالا بعيد الأم الموافق اليوم 21 مارس.الأغنية التي حملت عنوان ماما قام قماح بطرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، وهي من كلمات رمضان أبو زيد وهي من ألحان وتوزيع محمد قماح.وقال قماح لـ"الدستور"، إن الأغنية إهداء لكل أم تعبت كثير وشقيت لكي يجد أبناؤها الراحة، وهي رسالة تعظيم لدور الأم في حياتنا جميعا.