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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول تعاون بين «البناء» ومصر للتأمين يستهدف 8 ملايين عامل بالقطاع

الأحد 21/مارس/2021 - 04:04 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين «البناء» ومصر للتأمين
دعاء جابر
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وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين، ويمثلها العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عمر جوده، لرعاية وحماية العاملين في قطاع التشييد والبناء.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن هذه البروتوكول يستهدف ما يقرب من 8 ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء، لتحقيق تعاون مثمر في مجال رعاية وحماية العمال، مشيرا إلى أن يأتي في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ودعم العمالة المصرية ولتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الجمل، أن البروتوكول يأتي إيمانا من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في السعي نحو تحسين مستويات الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين، وتوفير الرعاية الجيدة لهم ولتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية، وتحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف أيضا لتعميق مشاركة مؤسسات الدولة في مبادرات وحماية العمالة وتقديم كافة سبل لحماية العامل في حالات الإصابة والحوادث.

وأكد رئيس النقابة العامة، أن البروتوكول يسعى إلى تحقيق التعاون من أجل إطلاق مبادرات لزيادة الوعي التأميني وتحفيز الشمول المالي بتطبيق حلول بسيطة في متناول العمالة وبتكلفة معقولة.

وقال عبد المنعم الجمل، إن من بين أهداف بروتوكول التعاون أيضا تقديم حلول تأمينية مبتكرة وخدمة متميزة ودعم فعال لحماية العاملين، مشيرا إلى أن مدة هذا البروتوكول 3 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.

حضر توقيع البروتوكول من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عبد الناصر بكر، الأمين العام، عاطف أبا زيد، أمين الصندوق، محمد حسن، نائب رئيس النقابة، محمد مصطفى، أمين عام مساعد النقابة، رضا أو عجيلة، عضو مجلس الإدارة، وعزت عبد الوهاب المستشار المالي للنقابة.

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